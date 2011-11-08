瑞安航空：中国商飞或成航空业新贵

路透都柏林11月7日电---欧洲最大廉价航空公司瑞安航空（Ryanair）(RYA.I)执行长Michael O'Leary周一称，中国国有飞机制造商——中国商用飞机有限责任公司若能在2016年成功交付其174座的C919客机，将改变全球航空业格局。

爱尔兰瑞安航空拥有超过300架波音(BA.N)737客机，该公司正定期与中国商飞负责人接触。瑞安航空称，中国商飞也提及在2018年左右交付首架200座客机的事宜。

O'Leary在一个分析人士会议上称：“如果他们交付199座或者200座的客机，不管波音作何应对，我们都会涌向他们。”

他说：“如果C919在2016年成功交付，将彻底改变飞机制造商生态。中国方面将在一夜之间从空客EAD.PA和波音手中夺走巨额订单，带来市场大震动。”

除了中国商飞，瑞安航空也在与波音就订单事宜接洽，该公司将于本月底同这两家飞机制造商高管会谈。

O'Leary说：“我们想在2015、2016年增加飞机数量。”

“如果中国商飞进入我们的采购目标，我们可能考虑届时先暂时购买一些二手飞机或者短期内租用一些，或者在那之前同波音或者空客达成交易。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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