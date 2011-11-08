国际房价下跌 如何购置海外房产

买家逐渐退场 澳洲楼市或许正开始崩跌
路透悉尼2月6日 - 经过一段长时间的停顿后，受托出售悉尼北部一间海滨公寓的拍卖商因为连一个竞购者都没有，只好收起了他的木槌。这间公寓的拍卖价在80万澳元(614,391美元)以上。
路透纽约11月7日电（作者 Toddi Gutner）---在拜访一个朋友家时，贝利（Deborah Hicks Bailey）和丈夫一眼就爱上了San Felipe，这是墨西哥的一个小渔村，位于尤卡坦半岛的北岸，距坎昆约两个小时的车程。
他们随即请当地的朋友留意是否有房出售。18个月後，贝利夫妇看中了此地一处设计精良、三卧两卫的房子。
但有一个小问题，根据墨西哥法律，外国人不可以拥有滨海房产，如若购买，房子须距离海岸一定距离。可这并不能阻止贝利夫妇，他们与一个墨西哥朋友合作，由後者代为购买房子，房价为3.2万美元。
贝利是纽约商业发展和咨询公司Solon Group的总裁，她说：“我们找了律师，开了银行账户，把购房款全部打了进去。”
她的经历凸显了美国人购置外国房产时面临的一些问题。但你若打算在海外买一个歇脚处，眼下则是不容错过的良机。
一个原因是，从中美到欧洲和英国的房地产专家称，许多市场都存在买到物美价廉房产的机会。
Coldwell Banker公司总裁兼执行长赫斯基（Budge Huskey）说：“当市场出现挑战时，通常都是外部买家进入的信号。”赫斯基称，其公司正极力关注国际市场中的机会。
房价大降，可伺机入手
经济不景气，加上某些国家市场供应过剩，西班牙、葡萄牙、意大利和希腊的房价纷纷大降。
苏富比国际房地产公司（Sotheby's International Realty）总裁兼执行长怀特（Phillip White）称，西班牙失业率高达25%，加上政府取消了一些法律限制，那里出现了一些不错的机会，但得现金购房。
葡萄牙房地产市场在过去六个月有所企稳，但一些地区房价仍下跌20%至40%不等。爱尔兰房价跌幅更大，最多达50%。
房地产专家考克斯（Wendell Cox）说：“土地使用管理推高房价，随後房地产泡沫破裂，房价下滑。”爱尔兰经济前景很不确定，“该国的房价可能还会滑落”。
不过，购房前应该先联系当地专业的房地产机构。每个国家的法律规定各不相同。同时也要对生活成本、旅行时间和安全等问题加以了解。
贝利夫妇是幸运的，他们有当地朋友可以合作。米尔萨普斯学院商业法副教授费瑟尔（Harvey Fiser）在墨西哥梅里达购房时，采用的方式则完全不同，他是以设立公司并持有股票的方式，规避了该国法律。（完）
（本文作者为路透撰稿人，上述内容仅代表其个人观点）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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