* 人民币兑美元小幅收涨

* 一年央票发行收益率28个月来首次下滑

* 紧缩政策放松基调确立,但暂未影响汇市

路透上海11月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周二小幅收升.20国集团(G20)峰会结束,短期外围因素消失後,人民币走势趋于平淡,汇价延续了近期盘整的态势.

交易员并表示,尽管一年央票发行收益率28个月来首次下滑,确认紧缩政策放松基调,但汇市对此反应平淡,而从远期来讲,若进入降息周期,将有助于缓解人民币升值压力.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3462 6.3447 6.3520 6.3247 6.3212 6.3510

"(人民币汇率)波动不是很大."上海一银行交易员表示,"现在看,货币政策放松的迹象没有对汇率有明显的影响."

该交易员并指出,人民币汇率主要还是取决于央行汇率政策,按照过去经验,货币政策一般不会造成汇价大幅波动;而在G20峰会後,外围干扰因素减弱,预计近期人民币还将延续盘整的态势.

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3300/40 6.3510

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3665/25 6.3805

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水180点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3282元.

东京汇市瑞士当局进一步干预的威胁,使得瑞郎周二在亚洲盘初受压,而随着欧元区债务忧虑由希腊转向意大利,欧元兑美元也苦苦挣扎.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治/曾菱; 审校 曾祥进

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