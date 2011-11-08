中方呼吁日方尽快妥善解决渔船被拘事件

日本长崎海岸警卫办公室称，日本海岸警卫队于长崎附近五岛列岛（Goto islands）不远处发现该渔船，警卫队用中文指示牌和指令要求渔船停下，但该船未听从。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中方注意到有关报导，正调查核实有关情况。”

“这是一起普通的渔事案件。中方要求日方切实维护中国船员的合法权益，尽快妥善处理此事。”

日本海岸警卫队称，这次中国渔船被拘地点并非争议海域，中日政府和媒体均冷静克制回应。

长崎海岸警卫队称，10名船员和渔船已于周一下午抵达长崎港口。

船长周日晚被带到长崎接受调查，船员未被拘留，但可能将接受询问。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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