中方呼吁日方尽快妥善解决渔船被拘事件

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京11月8日电---一艘中国渔船周日在日本水域拒绝接受检查，其船长已被该国海岸警卫队逮捕。中方周二呼吁日方尽快妥善处理此事。（FYI:here）
日本长崎海岸警卫办公室称，日本海岸警卫队于长崎附近五岛列岛（Goto islands）不远处发现该渔船，警卫队用中文指示牌和指令要求渔船停下，但该船未听从。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中方注意到有关报导，正调查核实有关情况。”
“这是一起普通的渔事案件。中方要求日方切实维护中国船员的合法权益，尽快妥善处理此事。”
日本海岸警卫队称，这次中国渔船被拘地点并非争议海域，中日政府和媒体均冷静克制回应。
长崎海岸警卫队称，10名船员和渔船已于周一下午抵达长崎港口。
船长周日晚被带到长崎接受调查，船员未被拘留，但可能将接受询问。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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