IMF称俄罗斯愿意提高对其资金支持

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透莫斯科11月8日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,俄罗斯愿意提高对IMF的资金支持,作为帮主欧洲应对主权债务危机的措施.
"我知道IMF是俄罗斯等国偏爱的机构,"拉加德在莫斯科进行为期两天访问出现新闻发布会称.
拉加德还称,IMF将很快到访意大利.
其还补充称,希腊"必须政局明朗",指的是组成全国团结政府的举措.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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