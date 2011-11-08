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国际财经 | 2011年 11月 9日 星期三 06:52 BJT

IMF称俄罗斯愿意提高对其资金支持

路透莫斯科11月8日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,俄罗斯愿意提高对IMF的资金支持,作为帮主欧洲应对主权债务危机的措施.

"我知道IMF是俄罗斯等国偏爱的机构,"拉加德在莫斯科进行为期两天访问出现新闻发布会称.

拉加德还称,IMF将很快到访意大利.

其还补充称,希腊"必须政局明朗",指的是组成全国团结政府的举措.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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