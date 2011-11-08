美股受银行股引领收高

* 意大利总理贝鲁斯柯尼宣布将辞职

* 银行股上扬,标普金融股指数大涨近2%

* CBOE波动性指数下挫逾4%

* 道指收涨0.8%,标普500指数上扬1.2%,Nasdaq指数升1.2%

路透纽约11月8日电---美国股市周二连续第二日收涨,欧洲情势最新发展引发的尾盘涨势,令市场抹去稍早的跌幅.

意大利总理贝鲁斯柯尼宣布,在国会通过新预算法後将辞职.股市对此已有期望,他的辞职被视为是为能够更果敢应对该国债务问题的领导人上台扫清道路.费城欧洲股指数上扬1.8%.

标普500指数的10大类股齐奏凯歌,但银行股表现尤其出色.标普金融股指数涨幅最大,劲扬1.9%.富国(WFC.N)大涨4.4%,报26.53美元,花旗集团(C.N)升2.9%,报31.42美元.

盘中多数时间交投震荡,此前贝鲁斯柯尼赢得预算修订案的投票,但未能获得国会多数席位的支持,导致要求其下台的呼声.

尽管股市因该消息跳升,许多分析师预计近期市场将持续波动.

"乐观的观点是这是市场需要的,将有新鲜血液,得以开始具有建设性的改革进程."Carson Wealth Management理财顾问Mark Lookabill表示.

"但也有悲观的观点认为无论谁上台都一样,换汤不换药,还是没有新的切实的计划...当悲观情绪占了上风,股市可能回落."

道琼工业指数上扬101.79点,或0.84%,报12,170.18点;标准普尔500指数收涨14.80点,或1.17%,至1,275.92点.Nasdaq指数上扬32.24点,或1.2%,报2,727.49点.

标准普尔能源股指数升1.4%,道琼运输指数攀升1.2%,费城半导体指数升0.6%.

CBOE波动性指数跌7.9%,本周迄今跌8.7%.

由于本周美国没有重大经济数据公布,企业财报期也接近尾声,投资人焦点锁定欧洲.根据汤森路透数据,在标普500指数成份股企业已公布业绩的442家中迄今有70%的季度业绩超过市场预期.

企业消息方面,制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)和TargaceptTRGT.O开发的试验性抗抑郁药在首批一系列重要临床测试中未能达到改变一项主要抑郁指标的目标.Targacept股价暴跌60.2%,报7.61美元.

罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)(ROK.N)公布获利上升53.7%,超过市场预期,因新兴经济体对其帮助工厂更平稳运转的系统需求旺盛.该股收高6.5%,报74.33美元.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约71.3亿股,低去年日均值84.7亿股.

纽约证交所涨跌股之比约为3:1,Nasdaq市场涨跌股之比超过2:1.(完)

--编译 李军

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