美国太阳能产品反倾销调查将与全球目标背道而驰--新华

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京11月8日电---新华社周二发表评论称，若美国对中国太阳能电池企业发起反倾销调查，将破坏中美双边贸易关系，与全球发展清洁能源、节能减排的努力背道而驰。
文章称，美国把中国当“纵容其自身无能且不当行为”的挡箭牌，中国太阳能行业的壮大，是不断创新、高效和勤劳工作的结果，不存在不公平贸易行为或暗藏补贴。
“中国太阳能行业快速发展，是中国人民勤劳智慧的结果。以合理价格大量生产太阳能产品应该得到称赞，这能为全球节能减排、应对气候变化作出贡献。”
“但遗憾的事实是，随着一些国家大选临近，一些政客借助无理抨击中国为其赢得选票。”
文章指出，美国太阳能电池企业陷入困境，是全球供应过剩所致，并非因为中国。
美国七家太阳能电池企业对中国竞争对手发起投诉，预计美国很快将决定是否对中国企业进行全面反倾销调查。
评论称：“如果美国想在亚太经合组织（APEC）会议上说服其它国家降低绿色产品关税，它自己需要做好表率。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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