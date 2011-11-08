白俄罗斯委托大公国际为其进行国家信用评级服务

路透北京11月8日电---中国与白俄罗斯的经济合作日益紧密,越来越多中国企业和投资者正积极进入白俄罗斯市场.中国专业评级机构--大公国际资信评估公司周二称,白俄罗斯政府与该公司签署委托协议,大公国际将为白俄罗斯开展国家信用评级服务.

这是大公国际正式接受的第一份委托国家信用评级业务,同时亦是近日中白两国签署一揽子双边经贸合作中的重要协议之一.

"我们相信大公的评级会考虑中国公司与白俄罗斯合作未来发展的前景,但我们不会给大公什麽压力,而是让大公给出客观的评价."白俄罗斯共和国驻华特命全权大使维克托.布里亚(Vicotr Burya)说.

大公国际常务副总裁金永授表示,这是第一次有国家付费请大公进行国家信用评级,与过往大公进行的主动国家信用评级相比,此次对白俄罗斯进行评级的过程中"信息来源将不太一样,国家将会主动提供一些信息,我们也会派人去白俄罗斯调研."他说.

白俄罗斯驻华参赞鲁德.基里尔表示,希望大公国际的评级能够有助于中国的投资者了解白俄罗斯全面、真实的经济发展情况,能够影响到俄罗斯投资的中国投资者.

"我们当然希望大公国际的评级报告未来也能给国际投资者带来影响,但目前我们双方的合作仅仅是刚刚开始."鲁德.基里尔说.他并相信此次委托大公评级还将影响到乌克兰、俄罗斯甚至整个欧洲地区.

2010年7月大公国际发布首批50个典型国家信用等级,其中逾半数与美国三大评级机构的差异十分明显.目前,大公已先後主动为68个国家进行了国家信用评级.(完)

--发稿 谢衡; 审校 乔艳红

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