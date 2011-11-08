NYMEX原油期货连续第五日收高

* 欧元上涨,有消息称意大利总理贝卢斯科尼将辞职

* 国际原子能总署(IAEA)的报告令市场更加担心伊朗核目标

* 市场关注:周三美国能源资料协会(EIA)将公布库存数据

路透纽约11月8日电---美国原油期货周二连续第五个交易日收高,有消息称意大利总理贝卢斯科尼将辞职,该国政局形势变得有些清晰,另外人们担心伊朗的核计划.

受意大利总理将辞职消息带动,欧元/美元上涨,进一步提升了投资者的风险偏好,因人们认为贝卢斯科尼的下台为解决意大利政府财政问题铺平了道路.

贝卢斯科尼表示,一经国会批准预算改革法,他就会辞职.

国际原子能总署(IAEA)就伊朗核计划发表了人们期待已久的报告,该报告称,伊朗似乎已在设计原子弹,并可能在进行相关研究.

分析师称,尽管近几天对联合国报告内容的揣测淡化了其对油价的影响,但投资者担心这可能加剧中东紧张气氛,尤其是以色列的反应.

美国能源资料协会(EIA)公布的报告调降了今明两年全球石油消费增长的预估,但投资者未受其影响.

美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库增加14.8万桶,最近一周汽油库存减少150万桶,馏分油库存下降290万桶.[ID:nCN1205500]

政府将于周三早上公布库存数据.

纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货收报每桶96.80美元,上涨1.28美元或1.34%.是从7月28日收在97.44美元以来近月合约的最高位.

伦敦洲际交易所(ICE)布兰特12月原油期货收报115.00美元,上涨0.44美元或0.38%,为9月15日收在115.34美元之後近月合约的最高收位.

布兰特原油较美国原油期货升水缩小至18.20美元,周二为19.04美元.

石油输出国组织(OPEC)预料,全球石油日需求量到2015年料增加190万桶至日均9,290万桶,不过欧债危机和全球经济放缓对石油消费有下行风险.

OPEC说,欧洲及美国炼油厂未来几年获利状况料将无明显进步,因全球过剩产能增加.

路透调查显示,将在周三公布的中国10月通胀数据可能放缓至5.5%.如果真是如此,将是从7月的三年高位以来连续第三个月下滑,但仍不足以需要大幅放宽货币政策. (完)

--编译 于春红/李婷仪;审校 艾茂林

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