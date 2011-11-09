中国驳斥美国参议员有关伪劣武器零部件指控

路透北京11月8日电---中国周二驳回了两名美国重量级参议员提出的指控。他们表示中国未能对大量流入美国武器系统的伪劣零部件加以控制。

美国国会参议院军事委员会主席莱文(Carl Levin)表示，自2009年以来，该委员会调查人员发现1,800例伪劣零部件事件，涉及零部件数量达100万，并且这“只是冰山一角”。

参议员称，美国国防系统所需零部件从很多不同渠道购买，经常发现伪劣产品夹杂其中。美国商务部报告称，来自中国的伪劣产品出现的频率，比其他国家高出近五倍。

中国外交部发言人洪磊在就此事置评时表示，中国政府一直致力于打压假冒伪劣产品。

洪磊说：“中国政府一贯重视和积极推动与各国政府主管部门在打击假冒伪劣产品领域的合作。这方面的努力是有目共睹的。”

该委员会中的共和党参议员麦凯恩（John McCain）也表示，此事很严肃，应作为首要任务处理，因为伪劣品给美国军队带来真正危险，也加大了武器系统的花费。

上述两名参议员表示，政府正考虑解决此问题的各种措施，包括将出台明确认定承包商将负责更换伪劣零部件成本的修订政策。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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