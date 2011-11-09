9日盘前分析：政策改善预期得到强化

由于近日将公布包括CPI在内的10月宏观经济数据，投资者谨慎情绪明显偏浓，石油权重股护盘仍难敌地产股等跌势，受此影响，昨日A股市场小幅收低，沪综指再次逼近2500点关口并考验该关口支撑。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

由于近日将公布包括CPI在内的10月宏观经济数据，投资者谨慎情绪明显偏浓，石油权重股护盘仍难敌地产股等跌势，受此影响，昨日A股市场小幅收低，沪综指再次逼近2500点关口并考验该关口支撑。

近几个交易日，市场呈现横向震荡整固的走势，在量能有所萎缩的情况下，盘中个股也出现一定的分化，显示多空分歧开始加大，经过前期的连续上涨，短线获利盘以及前期套牢盘对指数形成双重压制，因此，股指短线的震荡整固更多是基于消化上方压力的需要，同时也是为了对均线系统进行进一步修复。

今日将公布最新的宏观经济数据，市场关注的焦点仍是CPI的走向，随着猪肉、蔬菜等农产品价格的涨幅收窄，大宗商品价格下跌，目前主流机构普遍预期该数据将回落至5.5%附近。

笔者认为，随着一年期央票发行利率下行，支撑10月份以来反弹行情的最主要因素——政策改善预期，又得到了进一步的强化。短期反弹能否持续很大程度上取决于政策面继续放松预期及预期能否兑现。若CPI回落预期兑现，政策放松可期，市场盘整过後有望继续上扬。

投资者在当前的市场环境下，要以相对积极的预期和当前谨慎的心态来操作，投资者可关注前期的强势板块和个股，在没有更大规模的新增资金推动後，普涨行情难以延续，而震荡过程中将形成强者?强的特征。

消息面，出席上海合作组织成员国总理第十次会议的国务院总理温家宝6日晚表示，当前国际经济形势严峻，最重要的是把自己的事情做好。

温家宝在看望我国驻俄罗斯使领馆工作人员、中资机构、华侨华人和留学生代表时，专门给大家介绍了当前国内外经济形势。他说：“当前国际经济形势严峻，世界经济复苏缓慢，不确定、不稳定的因素在增加。面对这样的形势，我们有信心、有决心、有能力把中国的事情办好。今年前三季度，我国经济增长9.4%；就业已经超过了全年的目标。农业在连续七年增产的基础上实现八连增。农业形势好，粮食生产稳定增长，这就给国计民生奠定了基础。”

另外，央行8日发行的100亿元1年期央票利率较前一期下行1.07基点至3.5733%。此前，最近一期3年期央票发行利率也下调了1基点。市场人士表示，央票发行利率下调，是公开市场需求扩张与供给控制的共同结果。作为“利率风向标”的1年期央票利率下行，意味着紧缩周期终结。至于未来是否降息，需视物价与经济形势而定。（完）

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