中国股市盘前看点--11月9日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国公布10月CPI/PPI/工业、投资及消费等宏观数据

--美国9月趸售(批发)库存及销售

**宏观经济和政策面**

--中国国务院总理温家宝6日(周日)晚在圣彼得堡表示,10月份以来中国国内物价总水平已有比较明显回落,调控物价最主要方法是促进生产.并强调房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇.

**重点行业和公司**

--中国最大基金管理公司华夏基金管理公司20%股权最终顺利出让,其母公司中信证券(600030.SS)周三公告称,无锡市国联发展(集团)公司和山东海丰国际航运集团有限公司分别受让华夏基金10%股权,受让价格均为16亿元人民币.

--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周二稍晚宣布,交通银行(英国)有限公司今日在伦敦成立,这是交行在海外的第一家子银行,标志着交行"以亚太为主体、欧美为两翼"的海外网络布局进一步完善,有助于交行全球金融服务能力进一步提升.

--中国黄金协会会长、中国黄金集团公司总经理孙兆学预计,今年中国黄金产量将超过350吨,消费量则将达400吨.

--宇通客车(600066.SS)公告,公司与委内瑞拉的FONTUR公司签订了1,216台客车及相关配套设施销售合同,该合同总金额为14.90亿元.

--广西发改委的公告称,继续执行全区统一普通糖料蔗收购首付价政策,将2011/2012年榨季普通糖料蔗的首付价定为500元/吨,上一榨季,该价格为410元/吨

**海外动向**

--美国股市周二连续第二日收涨,欧洲情势最新发展引发的尾盘涨势,令市场抹去稍早的跌幅.道琼工业指数上扬101.79点,或0.84%,报12,170.18点.

**关键点位**

--沪综指在半年线2,611点附近会遭遇较大压力.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。