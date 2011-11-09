温州将实施地方金融改革 解决中小企业债务危机

路透上海11月9日电---中国证券报周三报导,温州市将实施地方金融改革,从体制、机制上推动解决当地中小企业的资金债务危机问题,实现温州全面转型升级.

报导称,温州市政府周二召开金融工作会议,宣布全面实施"1+8"地方金融改革创新战略,以从根本上化解债务危机,提升地方金融业发展水平,引导民间资本规范化、阳光化.

所谓"1+8",是指一个地方金融业创新发展纲领性总方案和八个配套的具体子方案,总方案是《关于进一步加快温州地方金融业创新发展的意见》,子方案包括创建民间资本管理服务公司、发展小额贷款公司、发展股权投资业、做强股权营运中心、创办民间借贷登记服务中心、温州银行发展规划、农村金融机构股份制改革、创建地方金融监管中心.

按照方案,到"十二五"(2011-2015年)期末,温州金融业增加值占国内生产总值(GDP)的比重将达15%,到2013年,温州将建立120家、注册资本总额达800亿元人民币的小额贷款公司,实现"大银行从事资金批发、贷款公司从事资金零售",利益共享,风险共担,服务小微企业.

此外,温州市新型农村金融机构总数将增加到30家,并将农村合作银行改制为股份制农村商业银行.温州银行股份有限公司引入战略投资者,扩大和调整股本结构,增强核心资本充足率.

报导并称,温州市将创办2-4家民间资本管理服务公司,组建民间借贷登记服务中心.这些是为民间借贷双方提供供求信息汇集与发布、借贷合约公证和登记、交易款项结算、资产评估登记和法律咨询等综合服务的机构,目的是促使民间借贷行为阳光化、合法化.

温州市还将争取推动利率市场化改革,各类贷款利率在央行公布的法定贷款利率四倍内可以自由浮动,由借贷双方自行议定;涉农金融方面,温州市计划开展农房抵押贷款业务,推进对农村住房和涉农承包权、经营权抵押贷款、知识产权质押融资、林权抵押贷款、海域使用权抵押贷款.

今年来在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃,民间借贷利息疯涨.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.为此,温州市日前启动了总规模为50亿元人民币的温州市民间资本服务基金,以缓解中小企业资金周转困难问题.(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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