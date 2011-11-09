美联储强硬派官员要求提出更为明确的政策目标及政策变动机制

* 费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,美联储应采取2%的通胀目标

* 普洛瑟表示,美联储不应让通胀上升来帮助解决就业问题

* 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称,应就引发政策变动的机制提供明确指引

* 柯薛拉柯塔表示,美联储对于就业的职责难以量化

路透费城/苏福尔斯11月8日电---两位对通胀持强硬立场的美国联邦储备委员会(美联储,FED)决策者周二发表谈话,敦促美联储对政策目标提供更多指引.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟重申其长期诉求,要求美联储采取2%的通胀目标,并提出一个最新论调,认为决策者应公开个人预测及其对适当政策回应的观点.

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔亦敦促美联储政策更加透明,称美联储有推动美国借贷成本走低的工具,但应就何种经济状况将促使其使用这些工具给出明确指引.柯薛拉柯塔与普洛瑟投票反对美联储近期放宽货币政策的措施.

柯薛拉柯塔举例指出,美联储应让公众知道,尽管失业率仍处于8%-8.5%的目标区间,但若2013年通胀率超过其1.7%左右的预估值、且有升至3%的潜在威胁时,美联储会倾向采取哪些措施.

"美国联邦公开市场委员会(FOMC)若将应变计划公诸于世,可以帮助降低FED导致政策不确定性的程度,"柯薛拉柯塔在南达科他州的苏福尔斯(苏瀑,Sioux Falls)表示.

FED在制定货币政策时正遭遇前所未见的情势,沟通策略成了其手中至为重要的一个工具.美联储维持利率在接近于零的水准已有近三年时间,而且累计买入2.3万亿(兆)美元的长期证券以进一步压低借贷成本.

普洛瑟和知名鸽派人士--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯,正在与美联储副主席叶伦合作,以找到向公众解释FED目标的更好方法.

柯薛拉柯塔和普洛瑟在上周三美联储政策会议9-1投票结果上,站在了多数人的一边,即保持美联储超宽松政策不变.

他俩曾在8月反对美联储的宽松政策,而且9月曾再次表示反对.

普洛瑟称,其对宽松政策的观点自那时以来没有变化.

"如果9月-11月的经济数据都有合宜表现,则美国经济看来可能不会进一步下滑,"普洛瑟在费城全球相互依赖中心(Global Interdependence Center)参加会议时表示.

上周三会议的唯一持异议者是芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯,他呼吁采取更多经济刺激措施.埃文斯建议,只要美国通胀率没有超过3%的潜在威胁,美联储可维持利率在近零水平直到失业率降至7%.

普洛瑟则认为,任何期望通过创造通胀以刺激经济活动的企图都注定会失败.

"就设定名义国内生产总值(GDP)水平或物价水平目标等替代性决策框架而言,有时这些论点都是植基于机会主义."普洛瑟称,他提到的是埃文斯推崇的两个政策框架.

"无论其名称如何,我相信很多政策框架的动机是引发通胀,"普洛瑟指出.

普洛瑟与柯薛拉柯塔都认为,就业受到美联储掌控之外的因素影响.美国上月失业率高达9%.

普洛瑟指出,对于美联储实现最大持续就业和合宜的长期利率的两大目标而言,"维护物价稳定是货币政策促进其他两大目标的最有效途径".他并称,通胀可能偏离既定目标,但必须在两三年,或更短的时间内兑现.

两位决策者称,美联储拥有很多工具来压低利率,包括买入更多公债.美联储曾表示将至少在2013年中期前维持低利率水平,柯薛拉柯塔称FED也可以延长这一期限.

尽管普洛瑟与柯薛拉柯塔都表示,欧债危机可能促使美联储采取行动,但目前两人都没有支持使用这些政策工具.(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟/肖群英;审校 张明钧

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