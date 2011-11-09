中国今年黄金产量料超350吨--黄金协会

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海11月9日电---中国黄金协会会长、中国黄金集团公司总经理孙兆学预计,今年中国黄金产量将超过350吨,消费量则将达400吨.
新华社报导引述孙兆学的话称,中国黄金产量自2007年达到270.05万吨後,已连续四年保持全球领先地位.今年1月至9月份中国黄金产量达到259吨,同比增长4.32%,全年产量预计超过350吨.
"我对中国黄金行业的前景充满乐观,预计在未来几年里中国黄金产量有可能上一个新的台阶,达到400吨,而且还有进一步增加的潜力."孙兆学指出.
在黄金消费方面,他表示,随着中国居民收入水平以及投资理财需求提高,国内黄金珠宝首饰市场日益升温.今年中国黄金消费总量预计达到400吨.
报导称,目前中国人均消费黄金量还远远低于世界平均水平,国内的市场还存在巨大发展空间.预计未来几年黄金需求总量可望达到700吨.在黄金投资方面,2010年中国投资金条达到141.9吨,今年预计达到270吨以上.
中国2007年超过南非,成为世界最大产金国.自2004年以来,中国每年都在提高黄金产量,2009年中国黄金产量为313.98吨,2010年中国黄金产量达340.88吨,较上年增长8.57%,再创历史新高.
中国黄金集团是国内最大的黄金企业,是中金黄金(600489.SS)的母公司.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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