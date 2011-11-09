《信报》：促建上合开发银行 加快人币国际化

（11月9日社评）

中国总理温家宝在刚结束的上海合作组织会议上,提出加强成员国货币金融合作,强化成员国信贷机构的流动性和资本充足性,力促成立"上合组织开发银行".可以看到,中国在加快人民币国际化的基础上,目前以更积极的态势,落实区域多边金融战略,以巩固经济大国的崛起和发展条件.

由中国、俄罗斯及多个中亚国家组成的上海合作组织,被视为中俄联手制衡西方的战略组织.今次在俄罗斯圣彼得堡举行的第10次总理会议,温家宝提出九项建议,包括建立多层次、多管道融资合作体系,加大对区域经济合作项目融资支持,继续扩大本币互换和结算合作,力图在以美元为主导的当前国际货币体系中,另辟蹊径,弱化美元的影响力.去年在塔吉克斯坦首都杜桑贝召开的第九次会议,温家宝已提出建设开发银行.今回重提,显然与过去一年全球金融经济形势的变化相关.据圣彼得堡会议後的"公报",各成员国总理重申"支援建立上合组织专门账户和开发银行的原则立场",并责成继续就组织内有效项目合作融资机制展开工作,可见中国鼓吹成立的"上合组织开发银行",今回取得进展.若开发银行以通行的出资比例决定"话语权"方式运作,则中国可透过大手出资,掌握绝大多数的话语权.

按照目前发展形势看,欧美主权债务已对全球经济成长构成实质威胁;在欧美经济实力弱化之下,也不断改变国际货币体系改革或重整的外部条件,抵销了内部,包括美国的阻挠力量.今年4月,在华盛顿举行的国际货币金融委员会会议,便曾就扩大特别提款权(SDR)货币篮子建立标准化途径进行讨论,中国、俄罗斯、印度、巴西及南非的货币成为最有竞争力的候选货币.可以说,新兴国家货币纳入SDR货币篮已是大势所趋.因此,加快人民币国际化步伐,无疑是中国优先发展战略目标.从温家宝今次在上合组织推动货币和金融合作,力促建立"上合开发银行",且联同IMF特别提款权明年春改革的时间表看,中国在区域和国际层面,加速构筑金融力量的战略不断显现,相信也是"十二五规划"的优先战略政策选择.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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