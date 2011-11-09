OPEC上调石油需求预估 但下行风险犹存

* OPEC将2015年全球石油日需求预估上调190万桶

* OPEC成员国闲置日产能到2015年时料将倍增至800万桶

* 假设本10年石油价格预估交投区间为每桶85-95美元

* 虽然有需求疑虑,OPEC仍持续其投资计画

路透伦敦/维也纳11月8日电---石油输出国组织(OPEC)正在投资于新供应以满足不断增长的石油消费,即使其认为石油需求前景因欧债危机和全球经济放缓而处于下行风险.

OPEC的2011年全球石油展望报告上调其供应预估,称12个成员国为应对供应紧急状况的闲置产能储备总量在2015年将达目前的一倍.

根据OPEC报告中的参考范例,2015年时全球石油需求料将增至日均9,290万桶,较去年的预估增加190万桶.2010年实际石油需求平均为每日8,680万桶.

不过报告称全球经济充满一连串挑战,例如货币刺激措施消退、欧债危机、以及料将带动石油需求的新兴市场未能在恶化的经济情势中置身事外.

"这些因素均凸显出全球经济的下行风险,"OPEC秘书长巴德里在周二公布的287页报告的引言中说.

OPEC在全球石油产出中的比重超过三分之一,该组织对石油需求的预估通常较国际能源署(IEA)等其他机构更保守.IEA将在周三发布其长期能源展望报告.

"值得强调的是,风险似乎偏于下档,特别是由于一些欧盟成员国的主权债务危机似在扩散,且全球经济进一步下滑,"OPEC称.

OPEC的报告预测延伸至2035年,以参照样本预测届时全球石油需求将达到每日约1.1亿桶.去年的展望报告截至2030年,预测当年的需求达到1.06亿桶.

**油价走高**

报告假设本10年油价介于85-95美元,高于去年设定的75-85美元,但低于布兰特原油在116美元上方触及的日内高点.

油价在4月达到127美元的年内迄今高位,因OPEC成员国利比亚供应中断.巴德里在维也纳的新闻发布会上表示,预计油价不会很快跌破100美元.

"应该由市场做出决定,但具体来说,我认为今年年底前价格不会跌破100美元,"他说.

OPEC在6月会议上未能达成增产协议,之後沙特及其海湾地区OPEC成员国单方面提高产量.报告称,其结果就是今年OPEC闲置日产能下降至约400万桶.

OPEC估计,随着利比亚供应恢复,且其他OPEC成员国扩大生产投资,到2015年,其闲置产能将自该水准翻一番达到800万桶.

"尽管面临诸多挑战和不确定性,但OPEC成员国继续在扩大产能方面投资,"报告称.

该报告重申了OPEC的观点,即利比亚产量15个月左右将恢复至战前水平.

OPEC以外国家的供应料也增加,报告认为,对OPEC原油需求到2015年将逐渐增至每日3,130万桶,较去年预期高50万桶.报告还强调,生产国担心消费国能源和气候政策会影响需求.(完)

--编译 李婷仪/兰秀娟/李爽; 审校 艾茂林/吴云凌

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