欧盟财长会议未能就强化银行业议案做出决定

* 各国财经首长会议结束,未就对银行担保达成协议

* 向欧洲投资银行(EIB)注入现金的构想遭冷遇

* 金融交易税的讨论遭搁置,因意见不合

路透布鲁塞尔11月8日电---关于如何拯救危殆银行及避免信用紧缩等议题,欧盟各国财经首长周二未能达成共识,与此同时,意大利借款成本上升恐将使欧元区债务问题演进至更为危急的新阶段.

在经济恶化的背景下,欧洲银行业者发现借款难度提高,同时同业间的拆款意愿也下滑.

为了防堵信用紧缩情势蔓延,各财经首长周二研究对有借贷需求的银行提供担保的可能,但究竟该由各国自行提供、还是欧洲层面联合提供资金保证的问题,成为导致此案无果的关键.

"重点在于从哪个层面上把对银行的保证给集中起来."一名官员表示."在这个问题上看法有分歧."

包括奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)在内的官员表示,目前有两大提案正在研究中:其一是对那些需要借款的银行提出一个共同"调和"担保模式;另一个则是各国对银行业的担保集中组成"国际借款团".

"在欧洲层级提供集体保证...所有人都参与...欧洲成立单一保证基金...的构想已经被排除."费克特在会後向记者表示.

**化解分歧**

费克特并指出,关于欧洲投资银行(EIB)股东扩大注资以强化其放贷能力的提案也遭到冷遇;EIB的股东为欧盟所有27个成员国.

在这个提案中,EIB表示,若包括德国及英国在内的股东注入新资金,则该行对银行业放款的额度可在两年内提高至740亿欧元(1,010亿美元).

另外欧盟领导人先前签署了一项协议,将对银行业额外注入约1,000亿欧元的资金,以降低希腊主权债务违约的冲击,而各国财经首长正面临弥合各国歧见的压力.

欧盟金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)表示,他将会起草一项法律,让监管机构有权推动那些需要增资的银行减少派发股息或奖金以强化资本.

他发表上述评论,正值外界质疑这项将花费逾1,000亿欧元的银行业扶助计划之际.目前包括意大利在内的多个国家都希望通过更灵活的办法来削减这笔费用.

瑞典财政部长柏格稍早的讲话暗示了这种歧见:"我们应兑现承诺.若降低标准将有损信誉.我们不应改变标准."

法国财政经济部长巴胡安对改变计划则不太在意."存在一项协议,"巴胡安离会时称,"我们认为不会改变."

在这种犹豫不决的状态下,欧盟扶助银行业所作出的努力可能被其他事件盖过.

银行业进行资本重组的部分用意是为应对希腊违约.但若债台高筑的欧元区第三大经济体--意大利也需要金融支助,那麽问题的程度将彻底改变.

意大利10年期公债收益率周二早盘触及纪录高位6.71%,接近外界普遍认为是不可持续的水准.

"人们有些犹豫,在等待希腊和意大利的局势发展,"爱尔兰财长Michael Noonan离会时表示.

"有一种感觉是,无论需要作出何种经济和金融决定,都不能在政治僵局缓解之前真正做出.人们有点儿持观望的态度."

财长们也没有谈及金融交易税.德国强烈赞成这个想法,但也遭到英国的高度反对.

德国财政部长朔伊布勒表示,经历了一场"激烈的"讨论,仍存在一些分歧.

英国财政大臣奥斯本在会上比较直率:"我会建议我们搁置实施欧洲金融交易税的想法."(完)

--编译 张明钧/王翔琼;审校 艾茂林/李爽

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