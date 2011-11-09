萨科齐向奥巴马表示以色列总理令人厌恶

路透巴黎11月8日电(记者 Yann Le Guernigou)---法国总统萨科齐上周在与美国总统奥巴马私下谈话时表示，他对以色列总理内塔尼亚胡感到厌恶，感觉後者是个说谎者。

上周，萨科齐在20国集团（G20）戛纳峰会期间与奥巴马私下沟通时的这番谈话意外传到了记者耳中。

“我无法忍受内塔尼亚胡，他是个骗子，”萨科齐告诉奥巴马。当时，他们并未意识到会议室的麦克风已经打开，使得记者听到了他们谈话的同声传译。

根据那名法国口译员的翻译，奥巴马答道，“你对他烦得不行，但是我不得不和他更经常地打交道。”

最初这几名听到谈话内容的记者并没有报导此事，因其被视为私下交谈，不应公开。不过後来该谈话内容出现在了法国网站上，路透能够确认此事。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)被记者问及此事时，拒绝对谈话内容发表评论。

内塔尼亚胡的办公室也拒绝置评，以色列副总理夏洛姆(Silvan Shalom)则淡化此事。他对以色列军事电台（Army Radio）表示，“人人都会谈论其他人，好朋友之间有时候也会说上两句，这些专业人士也不例外。”

萨科齐因何批评内塔尼亚胡尚不清楚。然而，欧洲外交人士大多批评以色列导致中东和谈破裂，并对内塔尼亚胡批准大规模建定居点表示愤怒。

在戛纳峰会间隙的双边会谈期间，奥巴马对萨科齐支持巴勒斯坦获得联合国教科文组织成员资格也提出了批评。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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