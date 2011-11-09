中国10月CPI涨幅如期回落 为政策微调创造空间

* 10月CPI同比涨幅如期回落至5.5%,环比上涨0.1%

* 新涨价因素中仍以食品类价格上涨为主

* PPI同比涨幅降至一年来低位的5.0%

* 後期物价有望继续回落,为政策微调创造更多空间

路透北京11月9日电---中国宏观调控政策持续显效,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落,并创五个月来新低.随着投资增速和上游产品价格继续下降,预计後期物价将继续回落,为宏观政策微调创造更多空间.

中国国家统计局周三公布,10月CPI同比上涨5.5%,环比涨0.1%,均与路透调查中值一致,同比涨幅亦为7月创出6.5%的三年新高後连续第三个月回落;1-10月CPI则同比上涨5.6%.

"我们预计11、12月CPI(同比涨幅)将继续逐级回落,回到4(%)开头的区间;PPI的回落趋势亦可确定.而由于经济增速处于缓步着陆状态,通胀周期亦走到了後半段,预计明年通胀指标可能偏低."浙商证券宏观经济分析师郭磊表示.

统计局新闻稿显示,10月食品类价格同比上涨11.9%,影响价格总水平上涨约3.62个百分点,但环比下降0.2%.在10月5.5%的同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素近1.5个百分点,今年新涨价因素约为4.04个百分点.

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"过去是'内忧外患',即流动性过剩与输入性通胀压力.在内忧通过调控解决的情况下,输入性通胀压力是在降低,直接导致了PPI涨幅回落.这对未来通胀得到控制是件好事."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称.

统计局数据显示,10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,创一年以来低位,且低于路透调查中值5.7%;环比则下降0.7%.1-10月PPI同比上涨6.8%.

**政策料维持定向宽松**

不过,也有分析人士认为,CPI同比涨幅下降及PPI加速回落,显示国内总需求正在下降,经济增长减速也有可能会加快.

此前公布的中国官方10月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4的32个月低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.

同时亦有分析人士指出,由于中期通胀压力依然较大,且目前负利率水平较高,预计宏观政策并不会因此出现改变,仍会维持全面紧缩前提下的定向宽松.

中国国务院总理温家宝此前强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,但同时要更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.

中国财政部副部长李勇上周称,中国经济正面临诸多挑战,物价上涨的压力仍然很大;明年经济工作将继续着力于三个平衡,即保持经济稳定快速增长、结构转型以维持可持续发展及通胀管理.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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