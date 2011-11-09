欧债危机将意大利总理贝卢斯科尼拉下马(更新版)

* 贝卢斯科尼赢得预算投票,得益于反对党弃权

* 投票结果显示,他已失去议会多数席位

* 希腊领导人即将敲定帕帕季莫斯出任新总理

* 欧洲央行和债券市场发出的悲观信号令欧元区恐慌

路透罗马/雅典11月8日电---意大利总理贝卢斯科尼周二宣布将会辞职,成为欧债危机的最大政治牺牲品,此前他失去在议会的多数席位.

贝卢斯科尼称,他将在意大利议会批准一项包含欧洲敦促改革举措的预算法案後辞职.目前欧洲正艰难防御欧债危机蔓延至欧元区第三大经济体--意大利.

欧债危机重灾区希腊正急于赢得紧急援助资金,以避免最早在下月出现的破产,各政党正就产生新联合政府进行磋商以取代现任总理帕潘德里欧,後者在本周也宣布将会辞职.

贝卢斯科尼即将下台预示这位派头十足的亿万富翁兼传媒业大亨在意大利执政17年的历史终结.他未能实施改革措施加剧了党内叛乱,对预算措施的投票以及他辞职最早将于本月到来.

贝鲁斯科尼对其自己的Canale 5电视台表示,目前唯一的选择是提前举行选举,这可能令已经打压市场信心的不确定性拖延更长时间.

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)称其将就组建新政府进行协商.外界认为纳波利塔诺将支持技术专家官员管理的或国家联合政府,类似于适合希腊的解决方案.

在意大利政府举债成本升至14年高位之际,这将令市场感到兴奋.10年期意大利指标公债收益率已升至6.79%,为1997年以来高位.

这样高的举债成本与爱尔兰、希腊和葡萄牙接受救助时的水准接近,使意大利无法继续为债务融资.但外界广泛认为意大利规模太大,难以救助.

贝鲁斯科尼政府周二在反对派弃权後,赢得一项关键的预算投票.但在630个下院席次中仅获得308票,还需要八票才能构成绝对多数.

主要反对党民主党领袖Pier Luigi Bersani表示,意大利无法进入金融市场的风险很高.

"总理先生,我竭尽全力请求你为大局考虑...辞职吧,"Bersani在投票後立即称.

**濒临失败**

贝卢斯科尼同意辞职时欧洲市场已经收市,但该消息立即对美国市场产生积极影响.欧元兑美元跳涨,美国股市也小幅上涨.

浏览欧元区债权人图表,请点选(r.reuters.com/map84s)

在此之前,贝卢斯科尼联合政府的重要盟友--北部联盟党领导人Umberto Bossi表示,贝卢斯科尼所属的自民党(PDL)秘书长Angelino Alfano应当接替总理职务."我们要求总理让位,"Bossi对议会外面的记者表示.

中间偏左的反对党表示,他们的弃权在暴露出贝卢斯科尼缺乏支持的同时,又允许2010年预算案获得正式批准.

即使贝卢斯科尼下台,也无法保证削减债务和刺激增长的改革措施能够迅速施行,市场的宽慰可能不会持续太久.各政党并未达成一致,是组成一个全国联合政府还是由专业人士领导的政府.

欧盟已经派出监察团监督意大利实施改革.一个欧盟经济监察团周三将在罗马开始工作.

芬兰总理卡泰宁表示,意大利规模太大无法纾困."难以想象欧洲能有财力对意大利这样规模的国家进行纾困,'他在赫尔辛基对议会表示.

**希腊政党艰难谈判**

在雅典,执政的泛希腊社会主义运动党和保守派反对党正在就组建全国联合政府而进行艰难的努力,联合政府预计由欧洲央行前副总裁帕帕季莫斯执掌.

现在的目标是组建一个"百日"政府,以便在2月选举前让1,300亿欧元(1,800亿美元)纾困方案在议会获得通过,该方案还包括民间债权人"自愿"扣减50%的债务.

一位与会者称,帕潘德里欧在会议上向他的内阁告别.他还要求内阁部长提出辞职.帕潘德里欧的父亲和祖父都曾担任希腊总理.

"谈判最终的结果将是由帕帕季莫斯担任总理,"一位泛希腊社会主义运动党的消息人士告诉路透.

不过,欧盟要求希腊为新纾困计划做出书面承诺,这遭到反对派新民主党部分人士的反对,该计划包含更加苛刻的撙节措施.

欧元区财长周一在布鲁塞尔举行会议,通过了扩充欧元区纾困基金救助能力的路线图,以便保护意大利和西班牙等规模更大的经济体不会像希腊那样面临违约可能.该纾困基金目前规模为4,400亿欧元(6,000亿美元).

由于债券投资者逐渐采取不合作态度,市场怀疑这些复杂的杠杆方案到底有多大效力.

欧洲央行报告称,有迹象表明意大利银行业被逐步摒弃在大额融资市场之外,其10月份对欧洲央行的资金需求为1,113亿欧元,高于9月时的1,047亿欧元,而6月时仅需413亿欧元.

就连拥有AAA评级的欧洲金融稳定机构(EFSF)周一发债也颇不顺利,为救助爱尔兰而标售的总额30亿欧元10年期债券仅获得足额认购.

EFSF首席执行官雷格林在谈到需求疲弱时,指出原因在于市场状况"非常困难",而且该基金的未来存在不确定性.

在布鲁塞尔,欧盟27国财长讨论了如何增强银行实力,使之在应对危及冲击的同时不停止向企业和消费者贷款,但财长们未能就此达成一致.

会议上讨论的方案包括,向借款银行提供国家担保或向欧洲投资银行(EIB)注入资金,该行是欧盟的项目融资机构.(完)

--编译 肖群英/李爽/李春喜;审校 艾茂林/郑茵

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