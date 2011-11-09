伊朗称IAEA报告带有政治动机

路透德黑兰11月8日电---伊朗半官方通讯社Fars报导称，伊朗周二称国际原子能机构(IAEA)发布的一份报告带有“政治动机”。该报告指称伊朗正从事核弹研发。

该报导援引伊朗驻IAEA特使苏丹尼耶(Ali Asghar Soltanieh)的话称：“IAEA的报告是片面和不专业的，并带有政治动机。”

IAEA表示：“相关数据显示，伊朗开展了与研发核爆炸装置有关的活动。”

美国及其盟友料将利用该报告对伊朗实施更多惩罚性制裁。

苏丹尼耶表示，IAEA的报告“没有任何新内容”。

“尽管伊朗准备谈判，但IAEA发布的这份报告会损害其名誉。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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