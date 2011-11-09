《路透精英汇》麦凯恩预计美国将出现第三个政党

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透华盛顿11月8日电(记者 Steve Holland/David Alexander)---美国共和党参议员麦凯恩(John McCain)周二称，由于人们对美国经济深感不满，美国将出现第三个政党，名为“忍无可忍党”。
麦凯恩约一年前就提出了出现第三政党的可能性，而周二言论表明他的这个观点益发强化。民调显示美国民众对美国政治日益感到失望。
麦凯恩在路透华盛顿精英汇上表示：“除非两党（民主党和共和党）都有所改变，否则我认为这（出现第三政党）是不可避免的。我们根本没在为人民做事。”
他说，美国人民对经济增长疲弱感到沮丧，因他们的收入大大减少，而企业高管却赚得盆满钵满。
当被问及新政党会是左翼、右翼还是中间党派时，麦凯恩不无讽刺地说：“我想应该是‘忍无可忍党’。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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