《环球企业家》地下钱庄深渊

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高利贷愈演愈烈，这种金融领域的“传销”如果得不到有效的控制，会造成全国性的灾难

中国地下金融机构推算可能有几万亿元人民币的规模。这麽大笔资金如果出问题，就可能会导致严重的社会动荡。

中国经济增速放缓的原因，是出口疲软、地产泡沫破裂和汽车消费市场的增长减速。而通过重整经济结构，降低产业劳动力密集程度和能源密度，减少泡沫风险，能够获取的收益很可观。目前的经济减速，是实现新一轮经济增长的必要前提。

但是，披着高利贷外衣的地下钱庄庞氏骗局，却可能会让中国付出重大的政治代价。有人可能会把宏观紧缩政策当作泡沫破裂造成危害的替罪羊。政府必须尽早处置这一泡沫。

地下金融市场在中国存在已久，反映出了中国政府主导的金融体系在满足市场需求方面的不足。地下融资曾经是沿海地区出口导向型经济繁荣的重要推动力。但是在过去五年间，地下融资系统的性质发生了变化。它所支持的不再是实体经济活动，而是投资获利空间加大的地产和金融投机行为。实体经济面临全球市场需求疲软和生产成本上升的双重压力，获利空间被挤压得很小。

在过度的货币扩张转变成地产泡沫的过程中，中国的银行系统肯定是扮演了主导性的角色。地下钱庄只是这出戏里的小配角，经常负责伪造一些票据，“帮助”客户从银行那里获取贷款。

地产所有人借高利贷，目的是在货币紧缩的环境下保住他们手里的房地产，很多开发商都认为紧缩政策只是暂时性的，跟2008年一样。房地产的价格随之又会飞涨，大大超过为高利贷支付的利息。

仅仅依据最近先例预测未来，永远都是非常危险的事。2008年的全球经济危机让中国政府转变了政策取向，放弃控制通货膨胀，转而全力保持经济增长，进一步大大恶化了通货膨胀形势。当时投入市场的货币，由于缺乏实体经济领域的投资机会，主要都流入了房地产市场。现在还指望政府会放宽货币政策，无异于痴人说梦，中国可能因此发生超级通货膨胀和超级投机热潮，风险极大。

那些依靠高利贷度日的地产开发商应该降价售房，而不是高价借贷。如果市场交易价格下降到高峰期50%的水平，很多开发商都会倒闭。只有到那时候，紧缩政策才是真正达到了目的。否则，紧缩政策就是不疼不痒的老生常谈，中国经济还要依靠泡沫实现增长。

最近，因为实际利率过低，股票、房产市场低迷，20%至100%的利率让很多人开始相信高利贷的投资童话。问题是，世界上就没有什麽实体经济，可以承担那麽高的利率。金融市场投机也没有那麽大的获利空间。房地产、股市长期低迷，在这种环境下，又有谁去借高利贷呢？

过去两个月来，我去过很多沿海和长江沿岸地方，高利贷行业好像是一片繁荣。即便在一些内陆城市，也到处是此类业务广告。我只能得出结论说，现在这个行业已经变成了庞氏骗局，必须借新还旧。以前还从来没见过这麽夸张的事情蔓延全国，情况触目惊心。

庞氏骗局实际就是财富的再分配游戏。不幸的是，最後落得一场空的，往往是那些最为轻信，也最承受不起伤害的群体。比如说社会低收入群体、退休人群。如果他们最後落得两手空空，肯定会要求政府出来做主。这种先例太多了。中央政府必须尽快采取行动来控制风险。因为这种行为涉嫌犯罪，需要动员公安系统积极行动起来，处理潜在危机。