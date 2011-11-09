分析师看中国10月CPI数据

路透北京11月9日电---中国国家统计局周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,与路透调查中值一致,为连续第三个月回落.

统计局并称,10月CPI环比涨0.1%,与路透调查中值一致;CPI中的食品价格同比上涨11.9%,非食品价格上涨2.7%.

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,低于路透调查中值5.7%.PPI环比下降0.7%.

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以下为市场人士的相关评论:

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

本月的CPI数字跟市场预期差不多,比我们的预期还低一点,证实了通货膨胀处于下行通道.而且从PPI数据来看,下降更超乎预期,说明以後的通货膨胀压力会继续减小.我们预计11月和12月的CPI都会在5%以下,这对市场是比较积极的信号.

紧缩已经结束,但把(宏观)政策全面放松我觉得条件还没成熟,只会有一点定向的放松,而且是在当前的审慎的货币政策之内.这里的定向放松主要指对向中小企业,比较困难的一些领域增加信贷之类的政策.

--第一创业研究所副所长 王皓宇:

数据符合预期.物价会继续回落,已成市场的一致预期.

10月最後一周,菜价跌得比较厉害.这个因素对10月数据有一些影响,也可能会反映到11月的数据上,下个月的CPI可能就会在4.4%以下了,这个回落还是很明显的.

政策已在逐渐放松,放松主要改善数量就好了,还没有必要下调利率的.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

数据基本符合市场预期.我们看到未来随着食品价格因素对CPI的影响逐渐减弱之後,之前被政府控制的物价领域,以及人力资源价格上涨等因素,对CPI的影响将愈加显现.我们预计11月的CPI同比涨幅为约4.8%.

我们认为如果这个月的CPI低于5.4%,央行下调存款准备金率的可能性就大大增加了.我们维持年内会下调至少一次存准率的判断,时间可能是在11月底到12月初,因为货币政策要有前瞻性,要能提前反映未来物价回落的趋势.

--美林美银经济学家 陆挺:

通胀数据大幅下滑符合市场预期.由于比较基数上升及食品及能源价格下降,我们预计11月CPI回落至5%下方的机率很大.

这些数据应当对市场信心而言相当正面.随着通胀担忧缓解,货币紧缩政策微调的空间更大了.尽管决策者可能仍将抑制通胀作为首要任务,但我们认为,政策将逐步转向支持经济增长.

我们预计,货币政策立场不会有大的变化,也不会出现降息或下调存款准备金率等较大动作.

--野村驻香港经济学家 张智威:

10月CPI确认了通胀步入下行通道.我们预计CPI将在四季度继续下降,并可能在11月回落至5%下方.

10月CPI同比涨幅回落较此前几个月更有意义,因其并非完全受基数效应所推动.食品价格的上行态势已得以扭转,环比下降0.2%.这显示出,通胀压力已明确趋缓.

通胀压力减缓为政策进一步微调提供了空间.中国央行10月已通过公开市场操作稍许放松了流动性.

我们预计这种微调仍将持续,但存款准备金率及利率则将在今年剩馀月份中保持不变.12月初的中央经济工作会议将为2012年的政策定调.

--交通银行金融研究中心研究员 陆志明:

10月份CPI、PPI继续大幅回落,基本符合预期.受翘尾因素走低影响,今年年末到明年年初物价可能会继续回落.新一轮物价下行周期开启,四季度物价涨幅将继续回落,全年CPI均值约5.5%.未来两年总体通胀可控,年CPI均值在2.8-4%区间的可能性较大.但中长期通胀风险依然应予以警惕.

综合来看年内货币政策将继续保持稳健基调.考虑到前期紧缩政策的影响仍将持续,以及国内外不确定性因素较多,货币政策收紧操作将告一段落,转而更加注重审慎平衡和前瞻把握,并适时适度微调预调.

当前存款准备金率已处历史高位,同时准备金缴存基数扩大的影响将持续一段时间,再加上物价压力减轻,年内准备金率不太可能再次上调,同时为缓解四季度银行体系流动性偏紧的状况、不排除届时小幅下调准备金率的可能性.

随着物价涨幅回落的趋势逐步明朗,加息的必要性已经很低.但考虑到劳动力成本上升、中国经济虽有所放缓但总体仍保持较高增速等中长期通胀因素仍然存在,短期降息的可能性也不大.

未来政策调控将可能更倚重公开市场操作.预计以净投放为主,同时保持市场流动性合理适度和优化资金分布、调节到期结构.同时信贷定向宽松政策可能会进一步细化实施,尤其是向小微企业、三农和战略新兴产业等特定领域实施定向放松.

--中国农业银行金融市场部研究主管 李刚:

10月份CPI 5.5%的同比增速比较符合预期,随着翘尾因素降低而延续下滑态势,明年同比增速还可能下滑至3.5%的水平.比较而言,10月份的PPI同比增速略低于预期,PPI变化更敏感,明年可能下滑到比同期CPI更低的水平.

中国通胀趋势性回落,经济增速放缓,考虑到货币政策的滞後效应,因此中国政策需要进行适度的预调与微调,不过相比2008年"放水式"的政策调整,当前需要的是"挤牙膏"的微调,信贷政策应该不会大幅放松.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

CPI如期回落,不过我们认为未来还将有反弹,但幅度有限.主要是分析蔬菜价格和猪肉价格,蔬菜价格走高是因进入冬季受季节因素影响,而猪肉大量供给则可能要等到年底或者明年年初.

预计年底的时候,单月CPI涨幅在4%左右,全年的CPI涨幅在5%以上.政策方面,我认为目前这种定向宽松的货币政策还将继续,至少将延续到明年年初.

--东方证券固定收益首席分析师 冯玉明:

本月的CPI数据基本符合预期,并且下行趋势已经基本得以确认,预计下个月CPI会到4.4%左右.宏观政策方面已经开始了微调,从资金面看,由于这几个月外汇占款的增长比大家预期慢了很多,所以接下来存准率面临着下调的需求.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

10月份CPI 5.5%跟预期基本一致,从趋势来看,作为CPI新涨价因素主要动力的食品价格由涨转跌,将推动CPI继续回落.

虽然10月份非食品价格环比仍然上升,不过从10月份PMI-购进价格指数大幅回落至50%以上,表明非食品价格继续上升动力不足.

伴随着翘尾因素减弱、货币紧缩效应滞後反应、产出缺口为负、国际输入性通胀减轻等多重因素影响,CPI将进一步下降.预计明年CPI在3.5%左右,通胀压力将大幅减弱,政策也将适当放松.

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓

价格水平回落已成定局.10月份价格水平环比仅0.1%,绝对价格涨幅比正常年份平均水平(0.3%)还要低,表明当前价格水平回落势头比较猛烈.这可能反映了中国当前日常消费领域供给较不稳定、波动较大的现实;也可能是预示着未来总需求回落的速度,经济增速回落速度有可能超出预期.

我们认为,虽然目前价格水平仍然处在历史高位,但从环比数据变动幅度看,价格上涨动力已显耗尽态势.受到经济景气度降低的影响,需求因预期悲观有所改变,价格上涨的动力开始减弱,价格上涨趋势开始改变,价格波动开始回归正常.

尽管大家都认可物价将回落,并且也看到了房产价格的回落趋势,但对货币是否会马上放松,大家并没形成一致意见.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

数据表明物价下行,印证了前期关于通胀压力减弱的预期和判断.10月CPI下行主要是由于食品价格下行导致的,可以看到前期猪肉和蔬菜价格回落带动了食品价格的回落,成为10月CPI比上月回落0.6个百分点的最主要原因.未来预计11月,12月CPI涨幅将回落到5%以下,明年3、4月份将回到4%以下.

值得关注的是PPI,10月回落幅度大于预期.这是很好的一个信号.过去是"内忧外患",即流动性过剩与输入性通胀压力.在内忧通过调控解决的情况下,输入性通胀压力是在降低,直接导致了PPI涨幅回落.这对未来通胀得到控制是件好事.

由于通胀正在得到控制,政策再紧的可能性不大了.由于外围和国内房地产面临风险,因此政策可能会逐渐通过定向宽松,结构性减税去预调微调.以後我们关注的重点应该从通胀转移到增长方面了.

--中国农业银行总行战略规划部 付兵涛

数据基本符合预期,CPI环比小幅上涨,幅度变小,说明通胀处于可以接受的温和上涨的程度.11和12月份CPI同比涨幅回落几成定局,预计到12月可能降至5%以下.

而CPI同比上涨5.5%这个水平,虽然没有继续冲高,但实际水平也挺高,一年期存款利率也才3.5%,关键是CPI环比上涨0.1%,说明物价的绝对水平还是在上涨,趋势没有得到根本性的改变.

PPI下降主要是因为大宗商品价格下降所致.

政策下一步将维持当前的形势,在一些薄弱环节进行微调,流动性这块也会增加一些调整,根据银行间市场的状况,不过在中央经济工作会议召开之前,政策不会有太大变动.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

我们基于农业部数据模型预测CPI为5.56,实际公布的5.5完全符合预期.在上游价格的传导效应逐渐显现、猪肉价格回落、翘尾因素下降等三大因素的影响下,CPI逐步回落已没有悬念.CPI的回落将逐步释放政策空间,我们预计中央经济工作会议将会有更为积极的政策表述.

我们预计11、12月CPI将继续逐级回落,回到4开头的区间;PPI的回落趋势亦可确定.而由于经济增速处于缓步着陆状态,通胀周期亦走到了後半段,预计明年通胀指标可能偏低.

--华融证券首席策略分析师 肖波:

CPI数据在普遍预期中,回落主因食品价格的大幅下滑.PPI回落幅度较大,预示其价格传导未来还会对CPI有下拉作用.

无论从新涨价因素还是食品价格来看,下月CPI应该还是回落状态.同时由于实体经济缺钱影响企业经营的迹象已有反映,因此下一阶段货币政策松动的可能加大,最有可能从调整准备金率开始.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

CPI符合预期,PPI则超预期下降.PPI降幅明显反映出国内需求疲软,预计未来投资增速亦将会快速回落,尤其是房地产投资,明年料将快速下滑.同时,CPI仍将延续回落态势,预计今年11月和12月将分别为4.7%和4.8%,而到明年4-5月,CPI则将进一步降至4%以下.

不过,由于中期通胀压力依然较大,且目前负利率水平较高,因而我们认为,现在政策还不具备转向的基础,而仍将维持全面紧缩前提下的定向宽松.

**相关背景**

--中国国务院总理温家宝强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.

--中国财政部副部长李勇称,中国经济正面临诸多挑战,物价上涨的压力仍然很大;明年经济工作将继续着力于三个平衡,即保持经济稳定快速增长、结构转型以维持可持续发展及通胀管理.

--国家发改委副主任彭森表示,8月份以来,中国物价总水平涨幅开始回落,年内价格运行拐点特征已得到确认,预计今年後两个月CPI涨幅可以控制在5%以下.

--央行货币政策委员会委员李稻葵表示,通胀不是当前中国面临的最重要问题,政策调整应看得更长远;他并预计今年CPI涨幅为5.5%,明年将降至4.8%.

--中国官方10月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4的32个月低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.10月汇丰PMI终值回升至51.0,略低于预览值,反映中小企业在最近政策支持下表现比较活跃.

--发稿 北京新闻部; 审校 黄凯/林高丽/乔艳红

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