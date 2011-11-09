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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 9日 星期三 11:53 BJT

9日午间分析：沪指早盘失守2500

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现冲高回落走势。受到10月经济数据公布後符合预期的提振，股指早盘一度震荡盘升，但是由于在股指上行过程中量能不济，最终导致股指冲高回落，沪综指失守2500点关口，午盘沪综指报收于2495.05点，下跌0.35%。

今日统计局数据显示，10月份CPI同比上涨5.5%，创5个月新低，通胀短期拐点基本确认。10月PPI同比上涨5.0%，创1年新低，增速回落幅度超预期，未来几个月PPI向CPI的传导作用将更有利于缓解通胀形势，预计後期物价将继续回落，为宏观政策微调创造更多空间。

笔者认为，在量能有所萎缩的情况下，盘中个股分化，显示多空分歧开始加大，短期反弹能否持续很大程度上取决于政策面继续放松预期及预期能否兑现。（完）

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