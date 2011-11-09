9日午间分析：沪指早盘失守2500

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现冲高回落走势。受到10月经济数据公布後符合预期的提振，股指早盘一度震荡盘升，但是由于在股指上行过程中量能不济，最终导致股指冲高回落，沪综指失守2500点关口，午盘沪综指报收于2495.05点，下跌0.35%。
今日统计局数据显示，10月份CPI同比上涨5.5%，创5个月新低，通胀短期拐点基本确认。10月PPI同比上涨5.0%，创1年新低，增速回落幅度超预期，未来几个月PPI向CPI的传导作用将更有利于缓解通胀形势，预计後期物价将继续回落，为宏观政策微调创造更多空间。
笔者认为，在量能有所萎缩的情况下，盘中个股分化，显示多空分歧开始加大，短期反弹能否持续很大程度上取决于政策面继续放松预期及预期能否兑现。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。