中国明年一季度前料不会采取全面货币宽松政策--摩根大通

路透北京11月9日电---投行摩根大通周三发布报告称,中国明年一季度前将不会采取如调降存款准备金率的全面性货币宽松政策,主因考虑未来数月银行信贷投放或有所扩大.

报告指出,近期发布的数据显示通胀压力正在得到缓解,这就为政策制定者采取定向宽松的政策,以应对经济增速下行风险,挪移出更多的回旋空间.

"外部环境的不确定性加剧,主要在外贸方面构成风险."报告称.

对于未来中国的通胀形势,摩根大通认为,通胀压力将继续放缓,主要受惠于基数效应,及中国政府坚持遏制通胀政策.

加之,在全球经济增长不确定性因素难以消退背景下,国际大宗商品价格温和回落,将会进一步遏制中国的通胀压力,这在工业生产者出厂价格指数（PPI）明显回落上也有所体现

报告预计,到今年年底,中国居民消费价格指数(CPI)增幅有望回落至4.5%.

中国国家统计局周三公布,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,与路透调查中值一致,为连续第三个月回落.当月PPI同比上涨5.0%,低于路透调查中值5.7%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。