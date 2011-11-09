IMF总裁称全球经济面临下滑风险

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
* 欧盟救援希腊是为正确一步
* 望扩容的欧洲救助基金将于12月运作
* 全球经济面临螺旋式下滑风险
* 中国经济增长模式应更趋平衡
路透北京11月9日电---在全球经济恶化背景下,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示,欧盟作出救援希腊的决定是"向正确方向迈出的一步";并且希望扩容的欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金在12月开始运作.
她在北京举行的2011年国际金融论坛上并称,全球经济已进入危险且不确定的阶段,并面临螺旋式下滑风险,发达经济体应当承担起恢复增长及信心的主要责任.
"目前确已阴云笼罩,尤其是在发达经济体,特别是欧盟和美国,"拉加德指出.
欧元区财长本周一则通过了扩充欧元区纾困基金救助能力的路线图,该基金目前规模为4,400亿欧元(6,000亿美元).同时,欧债危机重灾区希腊目前则正急于赢得紧急援助资金,以免最早在下月出现破产.
另外,提及中国,拉加德认为,中国的经济增长模式应当从出口驱动转向更为平衡,且中国需要人民币实际汇率升值.
路透最新调查显示,中国10月出口同比增速将温和放缓,而进口增速有望自上期的20.9%升至23.0%,显示内需动力并未出现大的波动,亦得益于政府持续通过扩大进口促进贸易平稳的外贸政策.
从2005年7月汇改至今,人民币兑美元汇率已升值逾30%.近期人民币兑美元中间价频创汇改来新高,今日报6.3207元.
中国今日稍早公布10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,令市场重燃中国经济刺激举措将出台的期望,一个月期美元兑人民币无本金交割远汇(NDF)跌至纪录低位.(完)
--发稿 沈燕/赵红梅/周昕; 撰写 尹嫄婷; 审校 林高丽
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