世界面临新一轮流动性紧缩--FSB主席

路透伦敦11月8日电---全球金融监管机构--金融稳定委员会(FSB)新任主席卡尼(Mark Carney)周二警告称,世界正面临"一场新的流动性紧缩",并敦促对欧洲银行业资本重组加以审慎管理.

卡尼在以FSB主席身份发表的首场演说中,敦促欧洲银行业者不要只通过出售资产来满足新的国际资本要求.FSB负责实施金融监管改革.

同时担任加拿大央行总裁的卡尼表示,欧洲央行大胆行动,加上欧洲银行业拥有4万亿(兆)欧元的无负担担保品,应能确保欧洲不会出现雷曼兄弟那样的破产情形.

但他表示,欧洲银行业去杠杆化进程所带来的全球流动性紧缩,需要得到很好的管理,以限制其对经济的影响.他预计,欧元区"至少"将出现一波短暂的衰退.

"随着全球流动性减弱,波动性增加且市场活动下滑.不久就会感受到这对实体经济的影响,"卡尼在一份预备讲稿中指出.

他表示,经济下行的严重程度将部分取决于欧洲银行业如何筹措新的资本.根据新规,欧洲银行业者的一级资本充足率必须在明年6月前达到9%.一级资本充足率是衡量银行核心资本的一项关键指标.

"欧洲各国可以用一个办法来减弱这些负面影响,即要求欧洲银行业者通过筹集民间资本,以至少满足部分(资本新规)的要求."

CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld表示,"卡尼含蓄地指出了欧洲最近宣布的应对银行业问题举措中的一处缺陷."

"事实上他是在说,不仅应要求欧洲银行业者达到某一比率或(资本)目标,还应要求其以特定方式来实现这些目标,即通过增加资本而非削减放贷."

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银行削减放贷或将损及经济复苏.

另一个缓解(流动性紧缩所带来)影响的方法是进行货币互换,以提供更多的外汇流动性,就如美国联邦储备理事会(美联储,FED)在最近危机中所带头进行的那样.

卡尼称,主要国家央行亦可重启经济下行最严重时期使用过的流动性工具.

关于亚洲方面,他谈到,"现在亚洲国家可动用其官方储备,来抵消民间流动性下降的负面影响,这或许恰逢其时."(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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