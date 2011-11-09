中国CPI进入下行通道 政策延续结构性微调--花旗

路透北京11月9日电---花旗在中国10月通胀数据公布後的研报中表示,数据再度证实通胀已进入下行通道,下月CPI同比增幅或降至5%下方,目前货币政策审慎的立场料不会转向,宏观政策仍以结构性微调为主.

报告称,经济增速放缓,国际大宗商品价格相对稳定,人民币坚挺等因素有助于继续抑制非食品价格,而猪肉价格可能继续持稳,令食品价格亦显现下滑的迹象.

"我们认为翘尾效应减弱将大幅抑制未来通胀,接下来两个月的CPI增速将明显下滑."报告预计,未来两个月通胀在4.0-5.0%之间,2011年全年通胀率约为5.5%.

报告认为,从今日公布的数据看来,尽管目前没有进一步收紧的需要,但货币政策直接转向也缺乏根据.通胀压力减轻给予政府更多结构性放松政策的空间.

此外,由于年底财政支出加速,流动性料相对充裕,因而花旗预计不会马上下调存款准备金率.而负利率也使目前降息为时尚早.

"通过结构性放松,而非宏观政策的全面松绑,应有助于在长期解决经济中的深层问题并改善市场人气."

中国统计局周三稍早公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,与路透调查中值一致,为连续第三个月回落.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,低于路透调查中值5.7%.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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