中国CPI进入下行通道 政策延续结构性微调--花旗

香港《经济日报》：特朗普飘忽币策 人民币喘口气？
美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。
路透北京11月9日电---花旗在中国10月通胀数据公布後的研报中表示,数据再度证实通胀已进入下行通道,下月CPI同比增幅或降至5%下方,目前货币政策审慎的立场料不会转向,宏观政策仍以结构性微调为主.
报告称,经济增速放缓,国际大宗商品价格相对稳定,人民币坚挺等因素有助于继续抑制非食品价格,而猪肉价格可能继续持稳,令食品价格亦显现下滑的迹象.
"我们认为翘尾效应减弱将大幅抑制未来通胀,接下来两个月的CPI增速将明显下滑."报告预计,未来两个月通胀在4.0-5.0%之间,2011年全年通胀率约为5.5%.
报告认为,从今日公布的数据看来,尽管目前没有进一步收紧的需要,但货币政策直接转向也缺乏根据.通胀压力减轻给予政府更多结构性放松政策的空间.
此外,由于年底财政支出加速,流动性料相对充裕,因而花旗预计不会马上下调存款准备金率.而负利率也使目前降息为时尚早.
"通过结构性放松,而非宏观政策的全面松绑,应有助于在长期解决经济中的深层问题并改善市场人气."
中国统计局周三稍早公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,与路透调查中值一致,为连续第三个月回落.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,低于路透调查中值5.7%.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。
澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。
美国总统特朗普就职以来连串测试人权、宗教自由以至法治底线的行动，非但引起举世哗然，还令美国社会进一步分化撕裂，后果难以估计。