欧债危机将意总理拉下马

意大利总理贝卢斯科尼周二宣布将在议会批准一项包含欧洲敦促改革举措的预算法案後辞职,成欧债危机最大政治牺牲品,此前他失去在议会多数席位.贝氏即将下台预示这位派头十足的亿万富翁兼传媒业大亨在意大利执政17年的历史终结.意大利对预算措施的投票以及他辞职最早将于本月到来. 路透