中国10月CPI涨幅如期回落

中国宏观调控政策持续显效.国家统计局周三公布,10月CPI同比上涨5.5%,环比涨0.1%,均与路透调查中值一致,同比涨幅亦为7月创出6.5%的三年新高後连续第三个月回落;1-10月CPI则同比上涨5.6%.随投资增速和上游产品价格继降,预计後期物价将继续回落,为宏观政策微调创造更多空间. 路透