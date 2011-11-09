温家宝：房地产调控不能有丝毫动摇

中国国务院总理温家宝6日(周日)晚在圣彼得堡会见驻外人员时表示,10月份以来中国国内物价总水平已有比较明显回落,调控物价最主要方法是促进生产.并强调房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇,当前要通过结构性减税支持经济的薄弱环节,特别是小微企业的发展,确保就业. 路透