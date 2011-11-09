美国住房抵押贷款巨头--房利美周二表示,需要再度向联邦政府申请78亿美元的救助金来维持运转,楼市动荡已令其第三季亏损规模扩大至51亿美元. 房利美并说明现金进一步短缺的两大原因,其一是对冲利率波动风险敞口的衍生品相关损失,其二则是2008年金融危机之前房贷相关的费用.路透