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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 9日 星期三 13:22 BJT

温州将实施地方金融改革

《中国证券报》周三报道,温州市将实施地方金融改革,从体制、机制上推动解决当地中小企业的资金债务危机问题,实现温州全面转型升级,温州市政府周二召开金融工作会议,宣布全面实施"1+8"地方金融改革创新战略,以从根本上化解债务危机,提升地方金融业发展水平,引导民间资本规范化、阳光化. 路透

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