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中国财经 | 2011年 11月 9日 星期三 14:14 BJT

李稻葵：全年CPI涨幅料为5.5% 货币政策不宜放松

路透北京11月9日电---中国央行货币政策委员李稻葵周三预计,今年全年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%.目前中国的货币政策不宜放松.

他在北京举行的2011年国际金融论坛上并预计,中国明年全年CPI涨幅料为2.8%.

中国今日稍早公布,10月CPI同比涨幅为5.5%创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.(完)

--发稿 沈燕/赵红梅; 撰写 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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