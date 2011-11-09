华尔街员工今年奖金料将下滑20-30%--报告

路透11月8日电(记者 Lauren Tara LaCapra)---薪酬咨询公司Johnson Associate日前公布的报告显示，随着金融市场交易清淡，银行纷纷裁员削减成本，华尔街从业人员今年的平均奖金将下滑20-30%。

据Johnson Associates公司预测，债券交易行业员工的收入将缩水最多，他们的奖金将比去年同期下降35-45%。

Johnson Associates公司称，股票交易员和资深高管的奖金也将减少最高30%，投资银行家的奖金也将减少最多20%。

该公司董事总经理阿兰・约翰逊(Alan Johnson)表示：“经济尚未复苏、世界市场的不确定性以及全球和地区的管控，正促使多数的金融服务企业大幅削减奖金规模。因此，多数、但并非全部从业人员今年的奖金相对要少。”

通常而言，交易员、银行家以及高管的基本薪酬在10万-100万美元，但他们收入的大部分来源于年终奖金，奖金多少基于个人及公司业绩。

Johnson Associates的报告暗示，华尔街从业人员的薪酬还会有更大降幅。据报告分析，只有两个金融业务种类的从业人员薪酬或略有增加，即零售银行业务和拥有高净值客户的业务。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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