华尔街员工今年奖金料将下滑20-30%--报告

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透11月8日电(记者 Lauren Tara LaCapra)---薪酬咨询公司Johnson Associate日前公布的报告显示，随着金融市场交易清淡，银行纷纷裁员削减成本，华尔街从业人员今年的平均奖金将下滑20-30%。
据Johnson Associates公司预测，债券交易行业员工的收入将缩水最多，他们的奖金将比去年同期下降35-45%。
Johnson Associates公司称，股票交易员和资深高管的奖金也将减少最高30%，投资银行家的奖金也将减少最多20%。
该公司董事总经理阿兰・约翰逊(Alan Johnson)表示：“经济尚未复苏、世界市场的不确定性以及全球和地区的管控，正促使多数的金融服务企业大幅削减奖金规模。因此，多数、但并非全部从业人员今年的奖金相对要少。”
通常而言，交易员、银行家以及高管的基本薪酬在10万-100万美元，但他们收入的大部分来源于年终奖金，奖金多少基于个人及公司业绩。
Johnson Associates的报告暗示，华尔街从业人员的薪酬还会有更大降幅。据报告分析，只有两个金融业务种类的从业人员薪酬或略有增加，即零售银行业务和拥有高净值客户的业务。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。