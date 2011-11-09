中国航空公司将联合起诉欧盟--官员

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京11月9日电---中国航空业官员周三称，中国国航(0753.HK)(601111.SS)等四家中国主要航空公司将联合起诉欧盟徵收碳排放交易税的计划。
根据欧盟计划，所有到、离欧盟机场的航班均纳入碳排放量交易体系(ETS)，若航空公司的碳排放量超出上限，ETS将强制污染者购买排放许可。
中国航空运输协会副秘书长柴海波对路透指出，中国航空公司采购空客飞机，如果说谁要为排放问题负责，那也应该是飞机制造商，而非客户方。
他透露，计划联合起诉欧盟的还包括东方航空(600115.SS)(0670.HK)、南方航空(600029.SS)(1055.HK)和海南航空(600221.SS)。
中国是空客飞机的重要市场，空客预计未来20年中国商用飞机需求将达4000架，而空客期望拿下其中半数订单。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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