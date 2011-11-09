伦敦将迎大规模学生示威游行

路透伦敦11月9日电（记者 Michael Holden）---数千名英国学生料将于周三在伦敦游行，抗议政府的财政紧缩措施。警方称，他们将出动大量警力，以免过去一年里的暴力和骚乱重演。

预计英国各地将有约1万人加入示威活动，表达对保守党政府教育政策的不满，规模将是自8月伦敦和英国其他城市遭受4天骚乱以来最大的一次。8月骚乱是英国数十年来最严重的城市暴力事件。

去年底也发生四起类似抗议，学生与警察发生冲突，并攻击了公共建筑和英国保守党总部。

在最严重的骚乱活动期间，英国王储查尔斯王子夫妇座驾遇袭，车窗被打破，王子夫人卡米拉遭到棍棒袭击。

学生对政府的教育计划感到愤怒，他们称政府的计划相当于将教育体系完全私有化。他们也仍对去年政府决定上调大学学费、削减贫困生补助的行为心存芥蒂。

抗议的长远计划，是反对英国这一福利国家的改革，而改革只是该国为削减预算赤字所采取的紧缩措施的一部分。英国预算赤字最高时达国内生产总值的11%。

电工、出租车司机可能也将加入学生抗议大军。受“占领华尔街”运动启发，反资本主义示威者已在圣保罗大教堂外安营扎寨。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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