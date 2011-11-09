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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 9日 星期三 15:25 BJT

斯科特：与伍兹同组 不要看他挥杆

简森・戴伊本周将在澳大利亚公开赛首轮与老虎伍兹同场竞技，同胞亚当・斯科特赛前给戴伊的诀窍是：千万不要看伍兹挥杆，否则会感到自卑。目前世界排名第七的戴伊在本赛季两项大赛中取得亚军成绩，本周四他将与伍兹、另外一名澳大利亚球手罗伯特・艾伦比同组竞技。路透

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