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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 9日 星期三 15:25 BJT

前重量级拳王弗雷泽病逝

美国前重量级拳击冠军弗雷泽的经纪人宣布，这位前拳王周一在费城病逝，享年67岁。弗雷泽生前三次与拳王阿里的终极较量为他赢得了拳坛上不朽的荣誉，弗雷泽在第一次交锋中胜出，其後两次落败。绰号“冒烟乔”的弗雷泽一个月前诊断出肝癌。路透

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