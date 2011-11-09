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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 9日 星期三 15:25 BJT

门将库茨扎克：已沦为曼联“奴隶”

曼联门将库茨扎克声称自己已沦为曼联“奴隶”，担心主帅弗格森破坏了他代表国家队出征明年在本土举行的2012年欧洲杯的机会。本赛季库茨扎克在曼联甚至连坐板凳的机会都没有，而且弗格森还否决了一项1月份前租借他至利兹联的提议。路透

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