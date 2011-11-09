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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 9日 星期三 15:24 BJT

尤文前经理莫吉被判刑

意大利一法院宣布，前尤文图斯总经理莫吉因在2006年操控比赛丑闻中扮演的角色，被判五年零四个月监禁。尤文图斯当时因这一丑闻受降级处分。那不勒斯检方本要求判处莫吉五年零八个月徒刑。莫吉在围绕此事的刑事审判中被判犯有体育欺诈与团伙犯罪。路透

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