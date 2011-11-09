亚洲银行业深陷裁员风波 失业者就业无门

2010年10月13日在香港拍到的渣打银行总部前的台阶。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港11月9日电（记者 苏骏霖/Michael Flaherty）---银行业不仅陷入深度裁员风潮，同时还面临无处就业的惨淡前景，几乎所有的金融机构都已关闭招聘大门。

这与2009年的情况不同，当时整个行业呈复苏与扩张的分化趋势。但眼下的经济大环境，却迫使整个行业都在退步。

新加坡猎头公司TRC Group招募员Joe Neitham称，“目前招聘市场求职者人满为患，但招聘者却寥寥无几。”他指出，招聘的都是急需或与项目相关的职位。

裁员风波席卷亚洲时，恰逢更多从业者在银行业寻找就业之际。根据政府数据，截至9月末，香港取得证券从业资格认证的人数已达5.5万，较2007年的4.2万明显攀升。

2008年危机中幸免于难的渣打(STAN.L)和野村(8604.T)等银行，当时曾向被裁减的银行失业大军打开了门户。汇丰(HSBA.L)也是如此，2010年增聘5,000人手。

但眼下这段日子，一名银行业职员在各种公司寻找就业的选择极少，甚至根本就没有。

Chad Holm之前一直担任投资银行家，去年在许多银行纷纷大力拓展亚洲业务时，他也被美国银行派往该地区工作。当前不景气时期，没有机会扩张业务，39岁的他不得不开始创业。

据称野村将裁员约700人，瑞信已经计划裁员1,500人，投资公司JefferiesJEF.N亚洲公司可能控制薪酬，该公司在欧洲的风险敞口正引起投资者的担忧。放眼看去，随着大环境的恶化，所有在亚洲经营的外国银行都在裁员。

据汤森路透数据显示，亚洲业务交易量已经下降，今年截至10月份IPO总规模为670亿美元，相比去年同期1,300亿美元的规模几乎减少一半。虽然固定收益和商业银行业务今年表现不错，但该地区多数银行活动和其他业务在下半年停滞，

这迫使瑞信、麦格理集团(MQG.AX)和美国银行(BAC.N)等，纷纷裁减其亚洲员工。

除了市道不好，艰巨的成本控制压力，也是阻止商业银行招聘的原因之一。

2008年危机後，一些投资银行家转行到商业银行时薪酬不菲，拥有投行董事总经理头衔的薪酬预计超过100万美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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