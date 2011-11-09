以色列防长称未决定军事打击伊朗

路透耶路撒冷11月8日电（记者 Jeffrey Heller）---以色列国防部长巴拉克周二淡化外界对以色列打算袭击伊朗核设施的揣测，称以色列并未决定采取军事行动。

巴拉克对以色列电台说：“战争不是野餐。我们要野餐，不要战争。”

他称：“（以色列）尚未决定采取任何行动。”而以色列媒体关于他与总理内塔尼亚胡已决定采取军事行动的揣测，被巴拉克斥之为“妄想”。

但他同时指出，以色列必须为“令人不快的局面”作好准备，须对以色列安全负责。

巴拉克称，为遏制伊朗核武野心，应不排除所有可能的方案。他重申以色列官方立场，即伊朗若拥有核武器，攸关以色列存亡。

外界普遍认为，以色列是中东唯一拥有核武的国家，但以色列对此不置可否，奉行模糊政策以牵制阿拉伯国家和伊朗。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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