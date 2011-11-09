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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 9日 星期三 15:56 BJT

佛罗伦萨更换主帅

意甲佛罗伦萨主帅米哈伊洛维奇已辞职，俱乐部宣称已由德利奥・罗西接掌帅印，一直负责到下赛季结束。这位前南斯拉夫国脚15个月前接过佛罗伦萨教鞭，但球队近期表现让他球迷中越来越不受欢迎。周日佛罗伦萨0-1负切沃，意甲10轮比赛积12分，排名第13。路透

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