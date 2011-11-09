中国未来五年进口料年增27%--专家

路透北京11月9日电---中国国务院发展研究中心副主任卢中原周三表示,预计未来五年中国进口额平均每年增长将高达27%,快于同期出口额增长5个百分点左右.

他在北京召开的中国国际金融论坛上并称,根据该中心的预测,在经济转型较快的情况下,中国产业结构变化将会发生一些积极趋势,第三产业比重在2015年将达到46.8%,超过第二产业的比重.

"到2020年,中国的三次产业构成(中),第三产业的比重将达到51%,比第二产业比重高出将近10个百分点."卢中原称.

他并预计,从今年开始,未来五年中国城镇居民实际消费开支料年增8.5%,农民消费增长将达到10%,消费对经济增长的拉动将会进一步增强.

中国2010年进口额占全世界第二位,达1.4万亿美元,进口增速23.2%,超过出口增速10个百分点以上.

中国海关负责人此前称,截止今年11月2日,中国对外贸易进出口总值累计突破3万亿美元,再创历史新高.并预计,今年全年顺差大约是1,700亿美元,略低于2010年或基本持平;进出口全年增速估计分别约21%和18%.(完)

--发稿 沈燕/赵红梅; 审校 张喜良

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