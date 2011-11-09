* 新浪预计明年广告支出不会大增

* 新浪第三季每股净亏5.10美元,上年同期为每股获利0.48美元

* 第三季经调整後每股盈馀为0.26美元,分析师预估为0.23美元

* 第三季营收为1.303亿美元,预估为1.25亿美元

* 预计第四季营收介于1.28-1.31亿美元,分析师预估为1.281亿美元

路透11月9日电---中国最大门户网站的运营商--新浪(SINA.O)第三季由盈转亏,因对两块在线业务的投资作了大规模减记.新浪并称,预计明年的广告支出不会出现大幅增长.

根据艾瑞咨询(iResearch)的数据,中国在线广告市场规模第三季增长54.9%,达到137亿元人民币(22亿美元),新浪在整个市场排名第四,仅次于谷歌中国、淘宝与百度(BIDU.O).

新浪管理层在周三的财报电话会议上,对明年的广告市场给出谨慎展望,因中国经济增长料将降温.广告支出趋势与宏观经济形势高度相关.

"基于我们的评估,总体而言,人气是不错的,但没到非常好的程度……(广告支出)可能会有增长,但增幅不会太大."新浪执行长曹国伟表示.

新浪第三季的净亏损中包括3.501亿美元的非现金减值费用,受累于对中国房产信息集团(CRIC)CRIC.O和麦考林的投资减记.

新浪在3月收购了在线零售商麦考林的部分股权,後者股价今年以来已下跌77.7%.而在线地产信息和咨询公司CRIC的股价跌幅也超过了45%.

扣除一次性项目的调整後获利好于市场预期,受助于广告收入和微博用户的强劲增长.

"在减值费用方面,公司确实是无能为力.他们做了些不利的投资.对他们来说,麦考林是一项糟糕的投资,"三星证券驻香港电信和互联网研究部门主管Paul Wuh表示.

新浪股价周二在Nasdaq市场收报86.94美元,盘後交易中下跌近4%.今年以来的累计涨幅为13%,而同期Nasdaq指数下跌2%.

**营收增长**

新浪预计第四季营收介于1.28-1.31亿美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预计为1.281亿美元.

新浪第三季亏损3.363亿美元,合每股亏损5.10美元.去年同期为获利3,130万美元,或每股盈馀0.48美元.

新浪最近一次录得季度亏损是2010年第四季.

扣除一次性项目,新浪每股盈馀0.26美元,优于分析师平均预期的0.23美元.

不计新浪独立房地产广告业务的营收增长20%至1.303亿美元,超出分析师预期的1.23-1.26亿美元.

广告营收增长25%至1.01亿美元,非广告营收增长7%.

该季新浪专门为政府官员和企业开设了微博账户.(完)

--编译 隋芬/丁琦/田建华;审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。