《阳歌专栏》小肥羊被收购 对百胜和中国是双赢

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**中芯国际内外交困 短期难翻盘**

中芯国际是中国领先的芯片企业，在前任首席执行官（CEO）王宁国的带领下曾一度摆脱困境，在为期一年半的时间内展现出强劲业绩并实现盈利。然而，这家企业当下仿佛又突然重温噩梦，遭遇公司内外暴风骤雨的猛烈冲击。

中芯国际公布的第三季财报显示，公司业务一落千丈，并再次陷入亏损境地。这个转变令人痛惜，不过也是在王宁国于2009年末临危受命以前，屡屡看到的惨淡景象。然而，比中芯国际再度亏损更令人担心的恐怕是公司营收大幅下滑，同比跌幅达24%，同时毛利率也降至近乎于零。

今年春季以来，中芯国际经历了几乎持续不断的动荡，内部政治斗争导致王宁国突然离任，尽管他领导公司扭亏为盈，创造了令人羡慕的业绩回升。现在，公司局面终于稳定了下来，但其运营和股价并未好转。4月以来，该公司市值已经损失一半，本周稍早三季度业绩公布後，股价又下跌了6%。

说句公道话，外部经营环境发生剧烈变化，周期性特征明显的芯片行业在经历了逾一年的强劲成长之後，已经重归下滑阶段，这对业内弱势企业的冲击较大厂来得更加猛烈，中芯国际更难以躲过此劫。因行业显露放缓迹象，全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)(TSM.N)最近也报告第三季利润重挫35%。

令中芯国际雪上加霜的是，台积电还宣布未来一年新增资本开支10亿美元，中国媒体报导称，几乎全部上述投资都将用于扩张台积电在中国大陆的产能，很可能就在距离中芯国际总部不远、靠近上海的台积电工厂。在众多不利因素的叠加作用下，中芯国际确实很可能将度过一度较长的严冬期，我预计该公司至少未来一年将保持亏损，在实现盈利前也更有可能要挣扎更长时间。

一句话：中芯国际在内外部因素的共同冲击下，至少明年还将继续亏损，且很有可能挣扎更长时间。

**小肥羊被收购 对百胜和中国是双赢**

百胜集团（Yum! Brands）(YUM.N)宣布竞购中国火锅连锁店小肥羊(0968.HK)大概7个月後，中国商务部终于批准了这项收购案。这不仅对百胜和小肥羊来说是重大突破，对中国来说也是如此。

从一开始，这项交易对于百胜和小肥羊双方来说，看似就是明智之举，但投资者担忧，中国商务部或考虑到民族主义情绪，以反垄断为由否决这项交易。这种担忧导致小肥羊港股价格一直徘徊在远低于百胜出价的区间，若该收购案遭否决，将让市场颇感寒意，显示中国不愿其知名品牌被外国商家收购。2009年，可口可乐(KO.N)收购汇源果汁(1886.HK)就没有获批。

有意思的是，百胜收购小肥羊获批後，汇源的股价也上涨16%，因为投资者预计，在商务部开明的新态度下，汇源或再次成为收购目标，可口可乐的竞争对手百事可乐（Pepsi）(PEP.N)可能成为竞购方，後者本周稍早宣布将对在华策略进行重大调整。

商务部批准小肥羊被收购，我预计未来几周，不仅仅是汇源，中国其它品牌股价也将上涨，原因是投资者看好这些企业也将成为收购目标。同样，西方政府也面临批准此类交易的压力，以显示他们对公平贸易的承诺，预计西方中等规模的消费品牌股价也将上涨。

百胜收购小肥羊後，将有机会了解该公司，并制定计划利用其品牌影响及火锅的流行度，我预计明年底前，小肥羊将在国内迅速扩张，甚至开拓国外市场。

一句话：中国商务部批准百胜收购小肥羊，将为中西方相互收购对方知名消费者品牌敞开大门。（完）

编译：王凤昌/黎黎 发稿：张家伟

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