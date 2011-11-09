《路透精英汇》麦凯恩称中国不能“肆意妄为”

路透华盛顿11月8日电（记者 Andrea Shalal-Esa）---美国共和党参议员麦凯恩（John McCain）周二称，在网络间谍及南中国海等议题上，美国应对中国采取更强硬的立场。

麦凯恩称，奥巴马政府应向中国传递出明确信息，中国不能“肆意妄为”。麦凯恩是美国国会参议院军事委员会资深共和党人士，曾是美国总统候选人。

谈起中国对南中国海主权诉求野心膨胀，麦凯恩称，这“破坏了我们以战争争取实现的航海自由原则”。他还谈及，美国电脑多次遭黑客袭击，都可追踪至中国。

他在路透华盛顿精英汇上发表了上述评论。此前，美国情报报告称，中国是世界上最活跃、最有耐力的经济间谍活动者，正利用网络间谍活动窃取美国贸易及技术机密。

麦凯恩并未呼吁与中国进行正面对抗，但表示，美国应动用亚洲盟友的力量，“阻止中国的野心”。

他说：“我们应对中国明确表示，他们过去及现在的行为是令人无法接受的。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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